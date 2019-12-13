Творения горе-дизайнеров, которые обернулись полным провалом Некоторые эксцентричные идеи дизайнеров оборачиваются полным провалом. И сколько бы их не замечали по всему миру, кажется, что поток курьезных дизайнерских фейлов - бесконечен.