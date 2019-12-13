Хаски на пальме: новый фотошоп-мем на просторах интернета После того, как этот хаски каким-то образом оказался на пальме и был пойман в объектив фотокамеры, он мгновенно стал невероятно популярным персонажем в интернете и героем всевозможных фотошоп-мемов, лучшие из которых мы с удовольствием представляем вашему вниманию!