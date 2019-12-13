Мужчина остроумно пародирует фото девушек с сайтов знакомств Джаррод Аллен, известный в Instagram’e под ником Tindafella, создает уникальные фотопроекты на всевозможные темы. В этот раз он создал пародии на фотографии девушек с сайтов знакомств.