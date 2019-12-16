Смекалка - это страшная сила: лайфхаки от народных умельцев

Отечественные умельцы делятся на две категории. Одни выполняют задуманное качественно, а другие только думают, что они что-то могут сделать полезное. Глаза начинают кровоточить, когда видишь эксперименты доморощенных изобретателей.