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"Ну как девочки, честное слово": мужчины, которые фотографируются как женщины
Все в нашем мире относительно. И докажут эту знаменитую теорию Энштейна фотографии, на которых мужчины заняты исключительно женскими делами или позируют на камеру, как это обычно делает прекрасный пол, чтобы выкинуть потом очередную порцию свежих фоток в Инстаграм и другие соцсети. Казалось бы, мужчины делают все то же самое и позируют также, как и женщины… но смотрится ли это также? В общем, суть этого поста проста - ну вы поняли.
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