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Воскресенье, 15.12.2019
"Что ты такое?": девушки, которые хотели стать звездами Инстаграма, но слегка перебрали с фотошопом
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"Что ты такое?": девушки, которые хотели стать звездами Инстаграма, но слегка перебрали с фотошопом

В 21 веке люди вынуждены показывать себя лучше, чем они есть на самом деле. Зачем они это делают? Всё дело в популярности и в поднятии самооценки за счёт лайков и хвалебных комментариев. Однако некоторые перегибают палку и их нелепый фотошоп становится виден невооружённым взглядом.
4tololo.ru
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Девушки, Instagram, Макияж, Юмор, Фотошоп.
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