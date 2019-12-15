"Что ты такое?": девушки, которые хотели стать звездами Инстаграма, но слегка перебрали с фотошопом

В 21 веке люди вынуждены показывать себя лучше, чем они есть на самом деле. Зачем они это делают? Всё дело в популярности и в поднятии самооценки за счёт лайков и хвалебных комментариев. Однако некоторые перегибают палку и их нелепый фотошоп становится виден невооружённым взглядом.