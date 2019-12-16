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Креатив своими руками: смешные приколы из серии "очумелые ручки"
Иногда, задумка будущего изобретения действительно интересна, но его реализация и результат оставляет желать лучшего. Именно такую подборку мы для вас и подготовили.
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