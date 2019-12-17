Несуразность и нестандартность: когда по жизни плывешь не по течению

Умение нестандартно мыслить всегда выделяет людей из толпы и заставляет обращать на них особое внимание. Но результаты и действия, к которым приводят эти мысли, не всегда вызывают положительную реакцию. От гениальности до глупости, как говорится, один шаг.