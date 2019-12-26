Картинка смешная, ситуация страшная: самые эпические фэйлы

Случается так, что день не задался, и все валится из рук. Настроение на нуле и просто хочется закрыться у себя дома и никого не видеть. Но, если кажется, что хуже уже не будет, стоит посмотреть на снимки из нашего сегодняшнего материала.