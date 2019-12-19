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Четверг, 19.12.2019
Оказалось, показалось: забавные снимки, которые заставят вас посмеяться
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Оказалось, показалось: забавные снимки, которые заставят вас посмеяться

Отличная коллекция прикольных картинок с фотоиллюзиями, которую нужно рассматривать внимательнее, чем остальные. Ведь на первый взгляд изображённое на них покажется вам совсем не тем, чем является на самом деле. От человека без головы, но с зеркалом, и одноглазого адвоката Мэттью Лопеса до гигантской кошки и левитирующей девушки – взгляните на эти фотографии, которые пытаются обмануть ваши глаза!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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