Оказалось, показалось: забавные снимки, которые заставят вас посмеяться Отличная коллекция прикольных картинок с фотоиллюзиями, которую нужно рассматривать внимательнее, чем остальные. Ведь на первый взгляд изображённое на них покажется вам совсем не тем, чем является на самом деле. От человека без головы, но с зеркалом, и одноглазого адвоката Мэттью Лопеса до гигантской кошки и левитирующей девушки – взгляните на эти фотографии, которые пытаются обмануть ваши глаза!