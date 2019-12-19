А что, если бы греческие боги были мемчиками?

Вы можете не принимать существование интернет-мемов, считать их глупостью и полнейшим бредом, но не стоит недооценивать их мощь! С помощью мемов люди научились выражать тончайшие полутона своих эмоций, но это что: с помощью мемов можно изучать историю. Например, познакомиться поближе с греческий мифологией. В декабре стало очень популярно объяснять род занятий богов при помощи мемов. Всё началось с пары картинок на Reddit и понеслось! Итак, перейдём к изучению!