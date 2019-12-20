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Понедельник, 23.12.2019
Странные люди, которые одновременно смешат и шокируют
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Странные люди, которые одновременно смешат и шокируют

Глядя на эти фотографии, вспоминаешь устойчивое выражение о вкусе и цвете, но чувствуешь облегчение, что это единичные случаи, а не идеи, предложенные каким-нибудь модным дизайнером одежды, а то иначе, пришлось бы встречать таких "стильных" кадров повсеместно, ведь многие люди слепо следуют за модными тенденциями.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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22:33 Пт, 20 Декабрь 2019 Телеграф
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