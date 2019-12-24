Юморные вывески и объявления, прочтя которые вы будете кататься по полу

Хорошая вывеска, плакат или рекламное объявление - вот все, что нужно, чтобы привлечь к себе внимание. И, надо сказать, эти объявления прекрасно с этим справляются.