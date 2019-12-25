Неприятности случаются с каждым: курьезные фотографии Жизненные ситуации и моменты, смотря на которые можно лишь искренне посочувствовать действующим лицам. Эта подборка снимков поднимет настроение на целый день. Смейтесь и радуйтесь, что эти неприятности случились не с вами.