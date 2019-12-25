Что здесь происходит: невероятные приключение японцев Непонятных фотографий в интернете полным полно, но такое вы наверняка еще не видели. Все потому, что эти кадры прямиком из Японии. Попробуйте понять, что вообще происходит на этих кадрах. У нас не получилось, может вы сможете…