Зеленая "красотка", которую вы бы не захотели поставить у себя дома

Обычно нарядная елка — это главное украшение праздника. Но не всегда. Бывает, увидишь такую, что пропадет не только новогоднее настроение, но и желание этот праздник отмечать. Будьте осторожны и после просмотра этого поста обязательно взгляните на что-нибудь красивое, чтобы нейтрализовать эффект.