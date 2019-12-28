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Суббота, 28.12.2019
Зеленая "красотка", которую вы бы не захотели поставить у себя дома
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Зеленая "красотка", которую вы бы не захотели поставить у себя дома

Обычно нарядная елка — это главное украшение праздника. Но не всегда. Бывает, увидишь такую, что пропадет не только новогоднее настроение, но и желание этот праздник отмечать. Будьте осторожны и после просмотра этого поста обязательно взгляните на что-нибудь красивое, чтобы нейтрализовать эффект.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Праздник, Смех, Настроение, Елка, Позитив, Новый год, Радость, Веселье, Умора, Хохот.
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