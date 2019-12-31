Совпадение? Не думаю: забавные моменты, которые удивляют Бывали ли в вашей жизни случаи, когда на ваших глазах происходило то, что иначе чем удивительным совпадением не назовёшь? Авторам этих фотографий повезло: они запечатлели несколько необычных и забавных моментов.