Прикольные фото домашних животных, которые сделаны в нужный момент

Некоторые щенки во время фотосъёмки высунули языки, а другие просто смотрят в камеру – и результаты просто забавны. Cat Race, фотограф из Престона, Великобритания, запечатлела забавные моменты за последние два год.