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Вторник, 31.12.2019
Это не фотошоп: смешные и удачные стоп-кадры
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Это не фотошоп: смешные и удачные стоп-кадры

Мы все прекрасно знаем, что некоторые вещи или события не всегда идут по плану, но иногда их внезапность оказывается ещё лучше, чем можно было бы предположить! И тогда вовремя оказавшийся в руках фотоаппарат — это лучшее, что можно себе представить! От "солнечных" чулок в сеточку на ногах и "растительного" головного убора ведущего до собаки, собирающейся съесть автомобиль, и молнии, попадающей прямо в море, взгляните на эти прикольные стоп-кадры, которые настолько хорошо получились, что кажутся поддельными!
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