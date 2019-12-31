Это не фотошоп: смешные и удачные стоп-кадры

Мы все прекрасно знаем, что некоторые вещи или события не всегда идут по плану, но иногда их внезапность оказывается ещё лучше, чем можно было бы предположить! И тогда вовремя оказавшийся в руках фотоаппарат — это лучшее, что можно себе представить! От "солнечных" чулок в сеточку на ногах и "растительного" головного убора ведущего до собаки, собирающейся съесть автомобиль, и молнии, попадающей прямо в море, взгляните на эти прикольные стоп-кадры, которые настолько хорошо получились, что кажутся поддельными!