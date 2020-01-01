Веселые демотиваторы для отличного настроения Отличная порция приколов и юмора для прекрасного настроения в этот праздничный выходной. В этом выпуске: про диеты и борщи, про суровые челябинские заправки, про полезное питание, про подснежники, про соседей, которые светятся от счастья и многое другое!