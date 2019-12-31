Ирландия - это отдельная тема: нескучные будни жителей Мы будем знакомиться с Ирландией с помощью коллекции прикольных фотографий, сделанных в пределах её территории. От "молочной" формы протеста и гипса, специально приспособленного для настоящего завсегдатая пабов, до ослов (в прямом смысле, а не переносном) в дублинских автобусах и неожиданных дорожных знаков, окунитесь ненадолго в интересную, полную событий и разнообразия ирландскую жизнь.