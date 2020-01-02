Смешные новогодние демотиваторы для отличного настроения Свежие и прикольные демотиваторы, которые стопроцентно поднимут настроение и зарядят позитивом, чтобы эта ночь прошла легко и весело! В сегодняшнем выпуске: про невыносимого, про жидких собак, про доставку подарков, про важность обучения в игре, про гоночную бабочку и, конечно же, про новогоднее настроение!