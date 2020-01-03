Новогодние подарки делают наших детей немного счастливее: забавные картинки

Вы, конечно же, уже купили своим детям новогодние подарки. Теперь остается запечатлеть детскую реакцию при их распаковке, и, может быть, вам захочется поделиться фото с пользователями соцсетей.