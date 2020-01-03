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Новогодние подарки делают наших детей немного счастливее: забавные картинки
Вы, конечно же, уже купили своим детям новогодние подарки. Теперь остается запечатлеть детскую реакцию при их распаковке, и, может быть, вам захочется поделиться фото с пользователями соцсетей.
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