Смешные коты и кошки, которые не оставят вас равнодушными

В течение этого года в Интернете появлялись тысячи постов про кошек и публиковались миллионы фотографий с очаровательными представителями семейства кошачьих. В этой коллекции вы увидите одних из самых популярных и забавных котеек, кошечек и котяток, которыми мы умилялись в 2019 году.