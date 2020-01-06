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Кто не согласится, что кошки - это настоящие негодяи: так зачем мы их держим?
Собаки немного неуклюжие, озорные и часто мотивированны жадностью. Они будут разрывать подушки для дивана только потому, что это весело. У них нет никакой злобы, и они действительно любят вас, просто иногда они идиоты. Кошки, например, это совсем другое. Иногда, кажется, что они точно знают, что делают, и они получают своеобразное удовольствие, видя то, как вы кричите, сожалея о том, что они сделали. Они холодные, расчетливые задницы, и они не стесняются этого!
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