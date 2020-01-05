Посмотреть на эти фото дважды и все равно ничего не понять: курьезные моменты из жизни

Очень часто здравый смысл уступает воображению и кажется, что вокруг происходит что-то невообразимое. Во всяком случае, на те фотографии, что мы сегодня собрали, действительно лучше взглянуть дважды. Всем приятного просмотра!