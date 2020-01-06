И ваше сердце непременно растает: милые и одновременно курьезные фото

Добро и понимание нынче в дефиците, и если вы хотите, чтобы мир, или хотя бы ваше окружение, стало добрее, то стоит начать с себя. Это довольно непросто сделать, особенно, когда вокруг царит безразличие и грубость, поэтому для этого нужен особенный позитивный настрой. Сейчас мы попробуем поставить паровоз вашего настроения на душевные рельсы, и мы очень надеемся, что он доставит груз добра и позитива не на одну станцию.