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Понедельник, 06.01.2020
И ваше сердце непременно растает: милые и одновременно курьезные фото
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И ваше сердце непременно растает: милые и одновременно курьезные фото

Добро и понимание нынче в дефиците, и если вы хотите, чтобы мир, или хотя бы ваше окружение, стало добрее, то стоит начать с себя. Это довольно непросто сделать, особенно, когда вокруг царит безразличие и грубость, поэтому для этого нужен особенный позитивный настрой. Сейчас мы попробуем поставить паровоз вашего настроения на душевные рельсы, и мы очень надеемся, что он доставит груз добра и позитива не на одну станцию.
foto.temadnya.com
Фото: foto.temadnya.com
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