"Упс, нехорошо вышло": вспомните эти фото, когда подумаете, что ваш день не удался

Если у вас с утра не заладился день, и кажется, что весь мир ополчился против вас, тогда стоит обязательно посмотреть на нашу сегодняшнюю юмористическую подборку. Этим ребятам пришлось еще хуже.