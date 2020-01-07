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"За что?!": повседневные ситуации, которые могут вывести из себя даже самых хладнокровных
Если вы скажете, что вас никогда ничего не бесит, то мы ответим, что это была неплохая попытка нас обмануть. Да мы скорее поверим, что вы всегда вставляете USB-шнур правильной стороной, чем в то, что ничего из вашей повседневности не выбивает вас из душевного равновесия. Существует множество вещей, которые всех бесят, но о которых все молчат, но это ведь интернет, и здесь можно говорить о чём угодно. Поэтому далее вас ждут 25 людей, которые поделились бесячими вещами из своей жизни в интернете.
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