"Рождественское настроение? Не, не слышал": пушистые шкодники, которые помогут сделать праздники веселее

В то время как все мы очень любим Новый год и Рождество, наши домашние питомцы не очень то и довольны этими праздниками. А не любят они все это потому, что там где они живут, начинают происходить странные вещи, причем с их непосредственным участием и против их воли.