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Вторник, 07.01.2020
Когда Рождество приносит радость: смешные праздничные казусы
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Когда Рождество приносит радость: смешные праздничные казусы

Западные Интернет-пользователи активно делятся в сети своими фотографиями со всевозможными курьёзами, случившимися в Рождество, чтобы поднять всем и так праздничное новогоднее настроение!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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