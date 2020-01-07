"Полный неадекват": коты и кошки, с которыми творится что то неладное

Иногда кошки начинают вести себя так, будто у них внутри что-то сломалось, и требуется ремонт. И если бы их владельцы знали, какой именно, они, наверное, это как-то исправили бы. Но дело в том, что пока ещё никто не знает, почему кошки так делают.