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Невозможно сдержать смех: бедные мужчины на шоппинге со своими женами
Для большинства мужчин шопинг с женами или девушками является настоящей пыткой, о чем свидетельствуют эти фотографии. Эти несчастные представители сильного пола ждут своих вторых половинок.
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