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Собаки очень умные, и знания свои они черпают тоже с книг
Не каждый владелец собаки знает о всех привычках своего питомца, а они иногда могут удивить. Просто многие собаки предпочитают читать, когда хозяев нет дома, поэтому не все люди имеют возможность запечатлеть своих питомцев за книгой. Но некоторым повезло больше…
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