Карты, деньги, два ствола: котики, которые излучают опасность Некоторые кошки живут своей обычной кошачьей жизнью, время от времени публикуя в Instagram фотографии со своих путешествий или селфи с друзьями. Но эти котяры-гангстеры любят выпендриваться и фотографироваться на фоне денег и в золотых цепях.