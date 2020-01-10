Странные кулинарные шедевры, на которые без слез не взглянешь

Даже у профессиональных поваров иногда бывают провалы и неудачи. Судя по себе, то вкус испортишь какой-нибудь специей, то внешний вид блюда своим неаппетитным видом. Поэтому прекрасно представляю насколько сложно готовить тем людям, которые делают это впервые. А теперь давайте посмотрим на неудачные попытки поваров и их неудачные кулинарные шедевры.