Приколы на работе: когда очень скучно и ты пытаешься себя развеселить

Как только становится скучно, большинство из нас тут же бегут в интернет, чтобы поскучать в нём. Но есть люди, которым не нужен интернет, потому как они умеют мастерски страдать фигнёй, и делают это настолько творчески, что это стоит того, чтобы на это посмотреть.