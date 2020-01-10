"Не трогайте, это только мое": уморительные примеры защиты частной собственности

Пожалуй, никто не хочет расставаться с дорогими сердцу вещами и уступать их ворам и мошенникам. Именно поэтому каждый, как может, охраняет своё. Одни навешивают замки, другие устанавливают видеокамеры, а третьи применяют смекалку. Получается забавно.