Когда удача не сопутствует: бедные люди, которым откровенно не повезло

Не всем сопутствует госпожа Удача. Иногда кажется, что она и вовсе отвернулась в стороне и забыла о вас. Но не стоит так огорчаться, ведь кому-то может быть еще хуже.