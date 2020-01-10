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Когда удача не сопутствует: бедные люди, которым откровенно не повезло
Не всем сопутствует госпожа Удача. Иногда кажется, что она и вовсе отвернулась в стороне и забыла о вас. Но не стоит так огорчаться, ведь кому-то может быть еще хуже.
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