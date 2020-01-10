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Пятница, 10.01.2020
Прикольные пироги, украшенные в стиле поп-культуры
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Прикольные пироги, украшенные в стиле поп-культуры

Творческие люди, в какой бы области они бы себя ни проявляли, вдохновляются по-разному. Вот кондитер Джессика Ли Кларк-Боджин с 2016 года черпает вдохновение в поп-культуре, причем из-под ее рук выходят арт-шедевры в виде пирогов.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Пироги, Поп-культура, Джессика Ли Кларк-Боджин, Прикольные пироги.
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