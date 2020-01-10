Прикольные пироги, украшенные в стиле поп-культуры Творческие люди, в какой бы области они бы себя ни проявляли, вдохновляются по-разному. Вот кондитер Джессика Ли Кларк-Боджин с 2016 года черпает вдохновение в поп-культуре, причем из-под ее рук выходят арт-шедевры в виде пирогов.