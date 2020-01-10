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Когда страх неведом: смельчаки, которые точно не бояться высоты
Бояться высоты - это в природе человека и страх этот обусловлен осторожностью и беспокойством за свою жизнь и здоровье. Персонажам на фото из данной подборки этот страх неведом, но, может быть, все-таки не стоит так испытывать судьбу?
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