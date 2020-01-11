День не задался? Бывает и по хуже: курьезный картинки

Каждое утро большинство из нас старается встать "с той ноги", чтобы день продолжился без эксцессов и неприятностей. Впрочем, некоторым не помогают даже самые строгие соблюдения суеверных ритуалов – как, например, не дать перейти себе дорогу женщине с пустым ведром или чёрной кошке…