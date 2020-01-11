"Люди из троллейбусов": веселые чудаки и чудачки

Humans of Trūlai ─ это страничка в Instagram, предлагающая взглянуть на забавную, иногда странную и необычную сторону общественного транспорта Литвы. Впрочем, здесь публикуются фотографии и из других стран.