Сплошные рабочие курьезы и казусы Как проходит ваш рабочий день? У этих людей, как вы сейчас увидите, ─ очень разнообразно и совсем нескучно! От прыжков под "скакалку" на строительной площадке до картонных замков в офисе, взгляните как проводят свои рабочие будни Интернет-пользователи!