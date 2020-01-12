"Горячие" парни на обложках пластинок: а ведь они думали, что это успех

Речь не о музыке, а исключительно об оформлении обложек. Кажется, раньше с этим особенно не заморачивались, поэтому мы сейчас имеем уникальную возможность рассматривать вот такие шедевры!