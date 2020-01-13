Обман зрения в картинках или "А что вы видите на этих необычных фото?"

Практически каждый человек когда-либо замечал вокруг себя образы, которых нет в реальности: очертания лиц, сердец или животных. Для таких зрительных иллюзий есть название — парейдолия. Узнайте, насколько ваш мозг подвержен склонности находить знакомые черты в самых странных вещах.