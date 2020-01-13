И все бы ничего, если не эти брови: когда захотелось выделиться, но перестаралась

Вроде за последние несколько лет мода на нарисованные брови отошла на второй план — теперь в почете естественность! Но, к сожалению, далеко не все люди следуют этой тенденции. Остались еще модники, которые превращают пинцет в собственное орудие пыток и рисуют на лице что-то невообразимое, и мы хотим вас с ними познакомить.