Настоящий трэш и безудержное веселье в одной уморительной подборке

Но если что-то вдруг пойдет не так, то мы всегда рады вам в наших весёлых чертогах имени Забавы Потешной. И для праздничного настроения (или хотя бы приподнятого) предлагаем вам в очередной раз похихикать вместе с нами над специально приготовленными 35 забавными фотографиями, глядя на которые невозможно не улыбаться.