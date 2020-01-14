Колоритные посетители магазинов, глядя на которые вы точно улыбнетесь

Казалось бы, что такого может произойти в супермаркетах. Отнюдь... Судя по фотографиям из нашего сегодняшнего обзора, магазины - это то место, где можно отыскать самых неординарных личностей. Всем приятного просмотра!