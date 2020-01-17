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Уморительная подборка фото самой абсурдной и бессмысленной упаковки
Однако это не мешает крупным сетям супермаркетов упаковывать свою продукцию самым бессмысленным образом. И эти бесполезные попытки варьируются от непонятных и смешных до совершенно абсурдных. Этому посвящён целый аккаунт в Instagram ─ pointless_packaging ("бессмысленная упаковка"), который на настоящий момент привлёк внимание более 37 тысяч подписчиков. На первый взгляд всё это может показаться смешным, потому что в некоторых упаковках вообще отсутствует какая-либо логика, но эта страница вольно-невольно призывает задуматься об окружающей среде и вреде, который человек наносит ей.
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