Уморительная подборка фото самой абсурдной и бессмысленной упаковки

Однако это не мешает крупным сетям супермаркетов упаковывать свою продукцию самым бессмысленным образом. И эти бесполезные попытки варьируются от непонятных и смешных до совершенно абсурдных. Этому посвящён целый аккаунт в Instagram ─ pointless_packaging ("бессмысленная упаковка"), который на настоящий момент привлёк внимание более 37 тысяч подписчиков. На первый взгляд всё это может показаться смешным, потому что в некоторых упаковках вообще отсутствует какая-либо логика, но эта страница вольно-невольно призывает задуматься об окружающей среде и вреде, который человек наносит ей.